Suť z opravované dálnice se hromadí u Čikova. Nelegální skládka poškodila unikátní přírodu

V polovině loňského roku do blízkosti Čikova na Třebíčsku začaly kamiony navážet materiál z opravované dálnice D1. Kupící se suti si všiml Václav Křižan, podle kterého tisíce tun materiálu zasypaly vzácné živočichy i rostliny. „Ta velká rostlina je Sesel sivý. Toho tady byly velké plochy,“ upozornil člen Českého svazu ochránců přírody Kněžice.

Obec Čikov firmě Colas opravující dálnici uložení zeminy na svých pozemcích povolila. Nejdřív pod podmínkou, že si ji později odveze jinam. Časem se ale zrodil plán na trvalé uložení a na rekultivaci skládky. Ten byl motivovaný finanční injekcí, do obecního rozpočtu by podle odhadu starosty mohla firma zaplatit až čtyři miliony korun.

Zatím je to zhruba 44 tisíc měsíčně za nájem plochy. „Chtěli bychom to tu osít a zasadit stromy,“ řekl starosta Čikova Jan Požár (nestr.) a dodal, že za déle než dvacet let, co je v úřadu, nikdo neoznačil lokalitu jako významnou pro ochranu přírody.

Skládku prověřuje inspekce životního prostředí

Odpůrci skládky ale mají zastání i na krajském úřadu. „K navážení zeminy v uvedené lokalitě nebylo vydáno žádné povolení. Na místě se nachází regionálně cenný biotop s potencionálním výskytem chráněných druhů,“ upozornila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Starosta Čikova přiznává, že firma si povolení vyřizovala sama.

Osud navážky a budoucnost obecních plánů teď mohou ovlivnit inspektoři. U Čikova provádí ČIŽP kontrolu, která zatím není ukončena. Obec tak už dřív připustila, že by společnost Colas mohla zeminu zase odvézt. Poškození přírody by ale i v tomto případě bylo podle ekologů nevratné.

Dálnice se opravuje průběžně

Modernizace dálnice D1 probíhá už několik let, zatím je zprovozněno devět z pětadvaceti úseků. V nejbližších měsících pak budou dělníci pracovat na úsecích mezi Jihlavou a Velkým Beranovem nebo Velkým Meziříčím a Lhotkou. Vozovka se bude rekonstruovat i na kilometrech 189 až 182 u Brna, u Šlapanic omezí řidice oprava mostu.