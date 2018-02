Brno drží rekord, o který nestojí. Po D1 kolem města projíždí nejvíc kamionů z celého Česka

Monotónní hluk z dálnice trápí obyvatele Ostopovic ve dne v noci. „Slyšíme to, i když máme zavřené okno. A když otevřu, je to katastrofa. Nedá se to vydržet,“ stěžuje si Leona Schneeweissová.

Dálnice D1 je pět set metrů za jejím domem. „Za pouhých deset minut jsme v jednom směru napočítali 230 kamionů,“ řekl redaktor České televize Michal Cagala. Za celý loňský rok jich nejvytíženějším úsekem projelo přes pět milionů, nejvíc z celé české dálniční sítě. Pro srovnání: v nejfrekventovanější části D1 u Prahy to bylo asi o milion méně.