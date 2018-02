Zemřel první polistopadový primátor Brna Pavel Podsedník. Sídlo KSČ změnil na školu

Ve věku 85 let zemřel 31. ledna první polistopadový nekomunistický primátor Brna Pavel Podsedník. S odvoláním na jeho rodinu to v tiskové zprávě uvedl brněnský magistrát. Podsedník vedl město od 25. dubna do 7. prosince 1990. Po komunálních volbách ho ve funkci nahradil Václav Mencl (ODS).