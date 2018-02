Veterináři zabavili majitelce přes 200 psů. Přežívali v malých klecích a vlastních výkalech

„Rozsahem a mírou porušení podmínek pro chov zvířat se jedná o zcela výjimečný a doslova odstrašující případ,“ uvedla v tiskové zprávě veterinární správa.

Podnět, že v domě v Kamenici nad Lipou není vše v pořádku, dostali veterináři poprvé v roce 2016, majitelka je při kontrole dovnitř nepustila – což není její povinnost – ale ukázala na dvoře dvanáct psů, kteří byli ve vyhovujícím stavu. Další podnět ale přišel loni. Před koncem roku se proto inspektoři vydali zjistit, jaká je situace. Majitelka jim ukázala třináct psů, ale opět je nepustila dovnitř. I tak vzápětí o šest zvířat přišla.

Spolu s policisty a povolením k domovní prohlídce se vrátili pracovníci Státní veterinární správy až po měsíci – poslední lednový den. Doprovázeli je i hasiči a zástupci místní správy a organizace Dej pac!

„V objektu se v naprosto nevyhovujících podmínkách nacházelo celkem 212 psů, převážně malých plemen a jejich kříženců. V obytných prostorech a klecích, kde se zvířata nacházela, byly dlouhodobě neodklízené vrstvy výkalů. Podlahy i zdivo v budově byly doslova prosáklé močí,“ popsal zástupce mluvčího veterinární správy Petr Majer, co policisté s veterináři nalezli uvnitř. Tajemník městského úřadu Leoš Zhorný dodal, že byli psi „po celém domě kromě sklepů – jak v přízemí, tak v prvním patře“.

Petr Majer upřesnil, že psi trpěli kožními, očními, ušními a parazitárními chorobami a měli přerostlé drápky. „Ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností bylo na místě rozhodnuto o okamžitém odebrání všech zvířat,“ ujistil Majer. Více než dvě stovky se jich tedy stěhovaly do útulků po celé republice. Podle informací České televize se jich majitelé zřekli, takže po zlepšení kondice si budou moci psy převzít případní zájemci.

I když se veterináři na místo poprvé vydali v roce 2016, podle kamenického místostarosty Jaromíra Paříka si sousedé stěžovali na zápach z chovu psů přes deset let. „Smrdělo to, až to hezké nebylo,“ řekl Jan Švarc, který bydlí hned vedle majitelky psů. Ta opakovaně dostávala pokuty. Byly však neúčinné, uvedl místostarosta.

Dodal, že se všichni domnívali, že je v domě několik desítek psů, nikoli stovky. „My jsme jako město velmi rádi, že zásah přišel a že to bylo nakonec vyřešeno,“ řekl místostarosta.

Zatímco veterináři se zabývají stavem psů, policie se nyní zajímá o jejich chovatelku. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti,“ řekla bez dalších podrobností mluvčí krajské policie Stanislava Miláčková.