Stovky milionů míří do vodohospodářské sítě. Nejvíce peněz se utratí na Karvinsku

Nejvíce peněz poputuje do vodáren a kanalizací na Karvinsku. „Například v petřvaldské části Podlesí začneme s likvidací kanalizačních výustí. Projekt přejde do následujícího roku a bude nás stát více než 30 milionů korun,“ uvedl technický ředitel SmVaK Martin Veselý. Kanalizační vyústění bude podnik za více než 16 milionů likvidovat také v Doubravě. Podle Veselého to na obou místech přispěje ke zlepšení životního prostředí.

V čistírně odpadních vod v Orlové zase začnou vodohospodáři budovat dešťovou zdrž za 11 milionů korun. Čistička by tak měla lépe zvládat přívalové deště.

Kanalizační stoky se pak budou opravovat v Českém Těšíně, Bohumíně nebo v Havířově. Modernizace v Bohumíně přijde na více než 30 milionů korun, přičemž nejnáročnější bude rekonstrukce stoky v Blatné ulici v městské části Skřečoň téměř za 16 milionů korun.

Síť se opraví i na Opavsku

Na Opavsko směřují investice za téměř 110 milionů korun. Více než 73 milionů půjde do vodovodních sítí a přes 36 milionů do kanalizačních sítí a čistíren. Vodovod se v Opavě bude rekonstruovat v oblasti ulic Fügnerovy, 28. října, Kořeného a Vítečkovy. Další projekt za více než 7,5 milionu je připraven v části Kateřinky.