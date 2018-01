Za pokus uplatit ostravského primátora padl podmíněný trest

Všichni tři aktéři případu byli členy odborné komise, která se zabývala například vývojem ceny tepla v Ostravě. Poprvé se Lukeš a Macura potkali 24. února 2015. Macura byl tehdy čerstvě zvoleným primátorem a z této pozice se společně se svou náměstkyní Šebestovou stal i členem pracovní formace.

Policie se kauzou začala zabývat na podnět primátora Macury; primátor tvrdí, že mu bývalý zaměstnanec Veolie a zároveň člen odborné komise řešící spolupráci mezi městem a firmou nabídl částku kolem 100 000 korun. Souvisela údajně s neoficiálním vyplácením odměn pro členy komise. V minulosti firma vyplácela odměny oficiálně, v roce 2010 to zastupitelstvo ukončilo.

Podle Macury řekl Lukeš, že společnost zástupcům města odměny neformálně vyplácí dál. „Do obálky dostanou částku přes 100 000 korun. Je to možno chápat jako přilepšení na dovolenou,“ uvedl státní zástupce v obžalobě. Odměna měla být vyplacena na dalším zasedání komise v dubnu, dodal.

Macura mluví o korupční nabídce

Lukeš obvinění odmítá. Hájí se například tím, že v době, kdy měl údajný úplatek předat, byl na dovolené na Kubě. Uvedl, že primátora skutečně po jednání o rozhovor požádal. Důvodem ale byla snaha získat záštitu primátora a podporu města při pořádání jízdy veteránů Moravia Rallye. Na odměňování členů komise se zeptal primátor, řekl Lukeš.

„Odpověděl jsem mu, že v minulosti firma oficiálně vyplácela odměny na základě uzavřených smluv,“ uvedl při výslechu na policii. Dodal, že se primátora jen zeptal, zda by to mělo pokračovat. Macura už dříve řekl, že Lukešova slova i s odstupem času vnímá jako korupční nabídku. To Lukeš odmítá. „Žádnou korupční nabídku jsem nikomu neučinil,“ dodal. Tvrdí, že se stal obětí politického boje.

Dvě rozhodnutí – a každé jiné

Ostravský okresní soud o případu rozhodoval už podruhé, loni v lednu ovšem obžalovaného obžaloby zprostil. Tehdy vycházel z toho, že nebylo jasné, zda Lukeš nabídku zástupcům města učinil. Ani to, co za peníze měl primátor udělat. Státní zástupce se odvolal a krajský soud nařídil nové projednání případu. Okresní soud opět vyslechl některé svědky a znovu rozhodl, tentokrát v neprospěch obžalovaného.

Udělil mu dvouletý podmíněný trest a zkušební dobu stanovil na tři roky. Lukeš navíc musí zaplatit peněžitý trest 100 000 korun. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůtu pro odvolání.