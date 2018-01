Ratolest pomáhá mladým, kteří dostali trest, aby neuvázli ve spirále kriminality

Z kruhu ven

Mezi ty, jimž se snaží v Ratolesti pomoci, je například Michal. V době, kdy mu nebylo ještě osmnáct let, pil alkohol nebo pokreslil památník v parku. Dostal se za to do křížku s policií. Navíc ho udal otec nezletilé dívky, se kterou měl Michal pohlavní styk. Od soudu tak odcházel s ročním podmíněným trestem a nařízením zapojit se do nového projektu Ratolesti Brno. „Má to svůj určitý smysl, ale jen pro toho, kdo opravdu chce,“ řekl Michal.

Jednou týdně teď podstupuje různé terapie, získává informace o možnostech vzdělání i práce a trénuje chování v konkrétních situacích. „Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že poskytuje dlouhodobou individuální spolupráci s klientem, a to v rozmezí pěti až patnácti měsíců,“ řekl vedoucí programu z brněnské Ratolesti Zdeněk Trávníček s tím, že hlavním cílem je zamezit opakování trestné činnosti.