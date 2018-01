Kord zůstává Ondráškovi. Soud se v kuriózním sporu přiklonil na stranu vězeňského exšéfa

V kuriózním sporu se Vězeňská služba domáhala vrácení darovaného kordu, protože jde o dlouhodobý majetek v evidenci služby a žalovanému Ondráškovi jej neudělila jako kázeňskou odměnu. Protistrana se hájila tím, že palaš (rovný typ šavle vhodnější k bodnému útoku – pozn. red.) je individualizovaný vyrytým jménem a tehdejší vězeňský šéf jej přijal jako symbolický dar k jeho povýšení do hodnosti generála.

Ondrášek se dostal do čela Vězeňské služby poté, co exministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková odvolala jeho předchůdce Petra Dohnala pro ztrátu důvěry a kvůli údajným problémům v hospodaření. Soud odvolání ale poté zrušil a místo Ondráška opět do funkce vrátil Dohnala.

Vězeňské službě chyběla i zlatá šavle

Generálský kord nebyl jedinou bodnou zbraní, o kterou Vězeňská služba přišla. Pavel Ondrášek ještě ve funkci daroval zlatou šavli svému tehdejšímu podřízenému, který si ji odnesl do civilu. „Šavle byla udělena jako kázeňská odměna v souladu se zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,“ uvedl Ondrášek.