Překážka na cestě do Polska zmizela, po pěti letech skončily opravy silnice v Náchodě

„Nejen pro Náchod, ale i pro celý Královéhradecký kraj a možná dokonce pro celou Českou republiku je to úžasná zpráva. Náchod je součástí tranzitu na Polsko. Je to obrovské dílo, minimálně na padesát let,“ ocenil dokončení prací starosta Birke (ČSSD).

Čekání na obchvat bude ještě dlouhé

Město Náchod se již léta marně dovolává obchvatu. Letos v únoru vydal krajský úřad územní rozhodnutí resp. zamítl poslední odvolání proti němu. Ředitelství silnic a dálnic tak může stavbu připravovat.

„Probíhá podrobný geotechnický průzkum, který bude vyhodnocen do března příštího roku,“ uvedl Marek Novotný s tím, že následně by měl začít výkup pozemků. Se zahájením stavby samotné však počítá ŘSD až v roce 2021. Hotový by pak měl obchvat být o tři roky později.

Přitom pouze o dva roky později by podle úvah ministerstva dopravy mohla být hotová dálnice D11 na hranice, která by měla posloužit jako pomyslný „superobchvat“ Náchoda. Současný dopravní nápor zažívá město od doby, kdy byla dálnice D11 protažena k Hradci Králové, takže ze silnice I/33 se stalo její přirozené pokračování směrem do Polska. Výhledově by ale měla do Polska vést i sama D11.

Jan Chaloupka se však obává, že ještě předtím se situace v Náchodě dále zhorší. „Náš předpoklad je, že až se dostane dálnice D11 k Jaroměři, může se stát, že se část dopravy, která vedla na Harrachov, přemístí do Náchoda,“ řekl.