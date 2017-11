Čím aktivnější, tím méně peněz? Dobrovolní hasiči si stěžují na rozdělování dotací

Dobrovolní hasiči jsou nespokojeni s tím, jak mezi ně stát rozděluje dotace na činnost. Roli totiž nehraje ani tak to, jak aktivní jednotka je, jak často vyjíždí a je nasazená do akce. V praxi se hasičům zdá, že často je to spíš naopak – že hodně využívané jednotky mají menší šanci získat peníze než sdružení, která k zásahu celé roky nevyjela. Zastaralá technika přitom může představovat problém. Podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru je ale nutné rozlišovat různé druhy dotací, které jsou cílené například na cisterny, nákupy aut nebo opravy zbrojnic. A vliv hraje i velikost obce.