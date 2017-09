Nová opatření kvůli moru prasat. Myslivci budou střílet divočáky i v červené zóně

Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) mají přísná opatření své opodstatnění. „Občané, kteří nejsou myslivci, ani neví, že když to prase trefí klidně takzvaně na komoru, nebo do srdce, tak ono nepadne hned, ale běží a ztrácí krev třeba několik desítek metrů. My potřebujeme, aby prasata zůstala v tom území. To znamená tam, kde by to bylo tak, že to prase může běžet ještě kilometr dva tři, tak, aby se nám dostalo mimo toto území a mohlo infikovat jinde,“ řekl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Hejtman Jiří Čunek chtěl po vládě prodloužit stav nebezpečí. Neuspěl, a ten tak v srpnu skončil. Situaci chce mít Čunek pod kontrolou do října, kdy prasata začínají migrovat a riziko přenosu nákazy by proto vzrostlo.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Dosud veterináři nemoc prokázali téměř u sta uhynulých divokých prasat. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.