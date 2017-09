Metanolová kauza: Petr Hlava je nevinný. Soud ho definitivně zprostil obžaloby

„Podle nás soud prvního stupně provedl všechny důkazy, přesto nebylo bez důvodných pochybností prokázáno, že to byl právě obžalovaný Petr Hlava, kdo prodal již odsouzenému Marku Ženíškovi alkohol obsahující smrtelné množství metanolu. I když se jednalo o jednu z pravděpodobných verzí, nebyla prokázána bez důvodných pochybností,“ řekl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Muž alkohol s dalšími lidmi ještě týž den začal v chatce popíjet. Jeden z nich kvůli jedovatému alkoholu zemřel. Další měli vážné zdravotní problémy. Proti Hlavovi vypovídala například i Ženíškova manželka, která tvrdila, že alkohol dovezl právě on.

Metanol je zákeřný zabiják. Nedá se totiž poznat podle chuti ani vůně. Prvním znakem otravy je stav podobný opilosti, při silnější otravě pak ale nastupuje intoxikace, postiženému začíná být špatně, následuje ztráta zraku až upadnutí do kómatu. Sám metanol přitom toxický není, tělo jej ale nedokáže zpracovat, naopak při jeho metabolizaci vznikají toxické látky – nejprve formaldehyd a následně kyselina mravenčí. Ty mohou způsobit poškození organismu, rozvrat vnitřního prostředí až smrt. Jako první pomoc je doporučeno podání kvalitního alkoholu (etanolu) a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Etylalkohol působí jako protijed, obsadí totiž vazebná místa v játrech, takže se tam už nemůže odbourávat metanol a tvořit zplodiny, které tělu škodí. Pokud se namíchá etanol a metanol přímo ve směsi, negativní působení jedu se nevyruší.

Poprvé se ostravský soud případem zabýval v srpnu 2013. Nejprve udělil mužům za úmyslné obecné ohrožení osm let. Vrchní soud verdikt zrušil. Znovu byli Hlava se Ženíškem odsouzeni za ohrožení zdraví závadnými potravinami. Hlava vyvázl s podmínkou, Ženíšek dostal čtyři roky. I tento rozsudek nadřízený soud zrušil. Další verdikt padl loni v květnu – Hlavu soud zprostil obžaloby a Ženíšek dostal pět let. Odvolal se, nadřízený soud ale trest potvrdil, Hlavův případ však vrátil vrchní soud k novému projednání. To skončilo v květnu u krajského soudu zprošťujícím verdiktem.

Od metanolové kauzy uplynulo pět let. První případy úmrtí po požití nelegálně vyráběných lihovin s vysokým obsahem metylalkoholu se objevily v září 2012. Poslední člověk, jehož úmrtí je spojováno s hlavní vlnou metanolové kauzy, zemřel na konci února 2014. Celkem zemřelo asi 50 lidí, mnohé další alkohol připravil o zdraví. Justice se s případem vypořádává v mnoha procesech. Míchači kontaminované směsi Tomáš Křepela a Rudolf Fian dostali doživotí.