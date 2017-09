Kauza Studénka: Advokáti žádají zproštění viny svých klientů

- Mezi cestujícími vlaku byla i řada fanoušků kapely Iron Maiden, kteří jeli na její pražský koncert. Skupina na koncertě věnovala jednu skladbu obětem neštěstí.



- Doprava na trati byla obnovena po jedné koleji o půlnoci 10. srpna, po poškozeném úseku ale jezdily jen mezinárodní vlaky, navíc je musely přetahovat dieselové lokomotivy. Provoz na všech pěti kolejích železničáři obnovili 17. srpna večer, až do října ale byla v úseku omezená rychlost.



- Krajský úřad, který most nechal opravit, později rozhodl, že přes tragickou nehodu zakázku dokončí ODS - Dopravní stavby Ostrava. Na místě zřícené konstrukce firma do července 2010 postavila nový most.



- V srpnu 2011 byl ve Studénce odhalen památník obětem neštěstí, které je druhou nejhorší havárií na české železnici za posledních více než 20 let. Více obětí si vyžádala jen srážka osobního vlaku s nákladním o obce Krouna na Chrudimsku, kdy v červnu 1995 zahynulo 19 lidí.