Narodil se ve Venezuele. Teď nastupuje do školy ve Zbyslavicích

Ředitelka základní školy ve Zbyslavicích Iveta Buryanová se o osud Ricarda neobává. „Paní učitelka mluví anglicky, takže budou mezi sebou mluvit anglicky. Věřím, že těch 13 dětí, které budou s ním ve třídě, mu pomůže, aby se začlenil,“ uvedla s tím, že Ricardo by brzy mohl přestoupit do 4. třídy.

„Doufejme, že bude úspěšně chodit tady do školy, česky zatím moc neumí, ale za měsíc se něco naučil, a protože komunikuje anglicky, snad by neměl mít nějaký velký problém,“ věří Ricardův příbuzný Martin Šaršon.

Politická situace přiměla rodinu devítiletého Ricarda, který chodil poslední tři roky na základní školu v rodné Venezuele, k přestěhování do České republiky. S maminkou Beatris se rozhodli o prázdninách přestěhovat k příbuznému do Zbyslavic.

Stejně jako devítiletý Ricardo v pondělí do základních škol v České republice nastoupilo více než 922 tisíc dětí. Počet studentů na středních školách by se měl podle ministerstva v letošním roce pohybovat kolem 395 tisíc a mateřské školy by pak měly přivítat zhruba 370 tiscíc dětí v předškolním věku.