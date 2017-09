Po Českobratrské už jezdí trolejbusy. Zatím na zkoušku

„Od neděle 3. září začne jezdit po ulici městská hromadná doprava podle harmonogramu, ale stále nebudou využívány zastávky MHD,“ uvedla Vojkovská. Od neděle bude v obou směrech zprovozněna také ulice 30. dubna, která po dobu uzávěry sloužila jako objízdná trasa pro MHD.

„Pro individuální dopravu ale bude Českobratrská ulice i nadále uzavřena, a to až do 31. října. Práce budou pokračovat na chodnících a dalších zpevněných plochách,“ řekla Vojkovská. Práce na opravě silnice podle ní pokračují podle harmonogramu, a vše by tak mělo být hotovo nejpozději do konce listopadu.

„Nově se na ulici objeví záhonky s extenzivními trvalkovými rostlinami, které budou odolné vůči zimním posypům. Lidé je znají například z lokality před Komerční bankou,“ doplnila mluvčí.