Pes pokousal na Brněnsku ženu a dítě. Podle veterináře majitelka nezvládla jeho výchovu

Sankce: Postihy se odvíjejí od konkrétních prohřešků. V případě těžkého ublížení na zdraví se může jednat za určitých okolností o trestný čin, například pokud majitel psa poštval, u drobného pokousání o přestupek, pokud by pes způsobil majetkovou škodu, záleželo by na její výši a podobně. V případě vzniku újmy jiné osobě (např. zranění, poškození věci) je povinen uhradit vzniklou škodu.

Majitel musí psa chránit před týráním, bolestí či poškozením jeho zdraví a zabezpečit jeho potřeby. Musí také zajistit, aby zvíře nemohlo utéct.

Sankce: Za útěk zvířete je možné podle zákona na ochranu zvířat proti týrání ve správním řízení uložit pokutu do 50 tisíc korun. Zpravidla se ale u psů postupuje podle obecních vyhlášek, kdy je sankce na místě do 30. června 2017 do výše 5000 korun, od 1. července 2017 už do 10 000 korun a ve správním řízení v obou případech do 30 000 korun.

Kdo například zvíře surově týrá, může být odsouzen k odnětí svobody do délky dvou let, v případě trvalých následků nebo úhynu zvířete do tří let. Pokud by pachatel týral více zvířat, hrozí mu pětileté vězení.