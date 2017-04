Karpatský kostel v Hradci skončil pod plachtou, zahřátí ho chránilo před hmyzem

Výhodou horkovzdušné sanace je šetrnost a vysoká míra účinnosti. Pokud ve středu dřevěných prvků dosáhne teplota pětapadesáti stupňů Celsia, zahubí horko veškerá vývojová stadia dřevokazného hmyzu. Vzduch do kostela od úterního rána vháněly ze dvou míst horkovzdušné ventilátory a zahřívání by mělo trvat do středy.

„Předností metody je rovněž velmi sofistikovaný způsob záznamu celého procesu a měření teplot, na které se jednotlivé dřevěné prvky zahřívají,“ dodala Andrea Nasswettrová z firmy Thermo Sanace, která ochranu kostela prováděla. Na jednotlivých trámech a dřevěných prvcích jsou totiž umístěna teplotní čidla a proces zahřívání kontroluje počítač.

Slovensko chtělo kostel vrátit, nakonec má jen kopii

Královéhradecký kostel svatého Mikuláše patří k nejstarším dřevěným památkám ve střední Evropě. Původně stál v obci Habura na východním Slovensku, ta ho ale polovině 18. století jej Habura prodala do sousední Malé Poľany, od které jej v roce 1935 koupil Hradec. Již značně zchátralý kostelík byl tehdy rozebrán a po převozu vlakem znovu postaven v Jiráskových sadech. Radnice kostel pronajímá pravoslavné církvi.

Před jedenácti lety se na Slovensku objevily debaty o tom, že by se hradecký kostel mohl vrátit do Habury, protože se prý první prodej do Malé Poľany uskutečnil bez řádné smlouvy. Hradec Králové tehdy možnost vrácení kostela jednoznačně odmítl. Architekti a stavbaři si nakonec v Hradci udělali plány kostela a v Habuře v roce 2011 postavili kopii.