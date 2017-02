Střecha v České Třebové spadla zřejmě kvůli vadnému uchycení dřevěných vazníků

Posudek soudního znalce bude hotový za několik týdnů či měsíců. „Je otázka, zda vada vznikla při výrobě, při projektování nebo kvalitou dřeva,“ dodal Votřel. Policie podle něj musí stanovit trestněprávní odpovědnost konkrétních osob.

Střechu stavěla formou subdodávky firma Cecolegno specializující se na dřevěné konstrukce. Policie událost vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Kraj odhadl škody na přiližně 15 milionů korun. Kromě střechy, která stála asi osm milionů korun, byla poničena podlaha, instalace a světla či obložení.

Novou střechu by kraj rád postavil do letošního října. Čeká ale ještě na posudek soudního znalce, který má přesně určit, proč se původní konstrukce zřítila. Projektant, jehož si kraj najal, navrhl čtyři varianty, jak by mohla nová konstrukce vypadat.

Podle vedoucího stavebního a investičního odboru Michala Votřela připadá v úvahu železobetonová konstrukce, lepený vazník, ocelová konstrukce nebo kombinace oceli a dřevěného vazníku.