Kvůli vyšší spotřebě snižují Teplárny Brno ceny. Naopak za plyn a elektřinu si lidé připlatí

Brněnské teplárny vykazují letošní zimu mnohem větší prodej tepla než v předchozích sezonách, zatím jej prodaly o 17 procent více než vloni. Podle ředitele je to pro organizaci jeden z nejlepších roků vůbec za její celou existenci. „Chladná zima prověřila provoz našich zdrojů i sítí a jsem rád, že nedošlo k žádné závažné poruše způsobené mrazivým počasím,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Lidé, kteří odebírají teplo z brněnských tepláren, se ale nemusí obávat vyšších poplatků. Organizace chce totiž vyšší spotřebu kompenzovat snížením cen. „Náklady vznikající v lednu 2017 se budou platit až za rok a promítne se do nich i letošní zlevnění ceny tepla o 5 procent,“ vysvětlil Fajmon. Vedení odhadlo, že by se letošní mrazy mohly lidem prodražit zhruba o tisíc korun. Právě tuto částku by mělo kompenzovat snížení cen.

Letošní leden s průměrnou teplotou minus 4,6 stupně je druhým nejstudenějším lednem za posledních 30 let a zařadil se i do žebříčku dvaceti nejchladnějších od roku 1929, kde obsadil předposlední místo.

Pokud by mrazivé počasí ještě pokračovalo a zima by se výrazně protáhla, lze podle doporučení Teplárenského sdružení navýšit zálohy na teplo pro druhou polovinu roku.

S plynem a elektřinou se pojí nedoplatky

Naopak lidé, kteří topí plynem a elektřinou, si nejpíše připlatí. Podle odhadů energetických společností by se jim letošní sezona mohla prodražit až o šest tisíc korun. Jejich zákazníci větší spotřebu poznají v závěrečném vyúčtování a v nedoplatcích. Hrozí také, že jim dodavatelé zvednou zálohy.

Také pro ty, kteří topí uhlím, znamená letošní zima zdražení. Někteří totiž přípravu na zimní sezonu po minulých mírných zimách podcenili a nyní narychlo dokupují zásoby. Vytápění tak pro ně může být až o tisícikoruny dražší než v předchozích letech.