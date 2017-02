S dálnicí by přitekla i pitná voda. Dostavba D3 by mohla vyřešit problémy některých obcí

V nedalekých Olbramovicích má zhruba polovina lidí své vlastní studny. V létě totiž obecní vodovod často nestačí. „Jakmile je málo vody, je zákaz zalévat a zákaz používání vody na dopouštění bazénů,“ přiblížil starosta Ivan Novák (nestr.). Už několikrát tak malým obcím musela vodu dovézt cisterna. Radnice teď hledají způsob, jak najít i další zdroje pitné vody.

S dálnicí by mohly přijít i vodovodní trubky

Řešením by mohla být plánovaná dostavba dálnice D3. Společně s ní by se zavedly i nové vodovodní trubky. Spojovaly by jihočeskou a středočeskou vodárenskou soustavu. K veřejnému vodovodu by se tak mohly připojit obce ve vzdálenosti do zhruba pěti kilometrů od nového dálničního úseku.

„Kapacita by měla vystačit i pro mírně vzdálenější obce včetně třeba Votic,“ míní radní Středočeského kraje Ivo Šanc (STAN).