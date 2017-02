Pozemky pro metro chce DPP vykupovat společně s developery

Většinu akcií ve společném podniku pro rozvoj stanic metra na trase D by měla patřit developerovi, popř. developerům, kteří na nabídku města kývnou. Menšina by potom patřila Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP). Jako taková by firma nebyla svázána předpisy, které městu a DPP zakazují vykupovat pozemky za vyšší než odhadní cenu.

Zda ale myšlenka, kterou představil Martin Gillar, nalezne ohlas, zatím není jasné. „Sdělili jsme jim (developerům), že jsme připraveni jednat o založení podniku, který by vykoupil nutné pozemky. Představili jsme jim záměr a budeme čekat, zda se někdo přihlásí a bude mít zájem,“ řekl ředitel DPP. Společníka z řad developerů chce dopravní podnik provést takzvanou tržní konzultací, nepůjde o klasické výběrové řízení.

Na společnost většinově vlastněnou developery by vykoupené pozemky přešly, smlouva s DPP by ovšem zajišťovala, že na nich stanice metra vzniknou a v případě sporů jim nebude hrozit uzavření. Firma se potom bude starat o nadzemní části stanic, zatímco o podzemní partie se již postará dopravní podnik sám.

Praha zatím dojednala pozemky pro jednu stanici, která by měla vzniknout u Thomayerovy nemocnice. Městští radní v úterý schválili dohodu, podle níž vlastníci pozemku umožní postavit stanici výměnou za to, že jim Praha usnadní výstavbu plánovaných budov v blízkosti stanice.

První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohla začít v roce 2019 a být dokončena do roku 2023. Již letos v listopadu se uskuteční první tendr, ve kterém město vybere firmu na geologický průzkum. „Štoly z geologického průzkumu by potom byly plně využity pro budování samotného metra, pro ražbu, pro přístup s technologiemi. Takže kroky už se rozjíždějí,“ plánuje Petr Dolínek.

Harmonogram zatím není definitivní a dosavadní vývoj nedává lidem, kteří by se chtěli přesunout z přeplněných autobusů pod zem, žádnou jistotu. S výstavbou metra D počítá pražské vedení prakticky od počátku existence podzemní dráhy. O jejím zahájení hovořili radní již v minulosti, například ODS slibovala metro do Krče v předvolebním programu v roce 2006. S tím souvisely i termíny, kdy měla stavba začít, stanovené například na roky 2010 nebo 2011.