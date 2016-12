Největší jeleni ve střední Evropě jsou na Libavé. Nyní žijí v „obůrkách“

Letošní sucho výrazně zničilo lesní porost na Libavé. Suchem oslabené stromy pak byly náchylnější k napadení kůrovcem. Vojenské lesy a statky (VLS) proto letos vysadily na Libavé miliony sazenic listnatých a jehličnatých stromů. Jelení stáda by je ale v zimě zcela zdecimovala.

„Proto jsou zvířata zaháněna do speciálních obůrek. V jedné z nich může být i stohlavé stádo,“ zjistila redaktorka ČT Zuzana Kozáková-Glacová. Zvířata se na Libavé pasou vesměs do věku 12 let, kdy je povolen jejich odstřel.

Například letos v říjnu zde byl uloven čtyřiadvacaterák - jednalo se o historicky druhého největšího jelena, kterého se v honitbě na Libavé podařilo při honu zabít.

Na Libavé žije i tetřívek

Honitba Libavá se rozprostírá v Oderských vrších, které jsou domovinou nejen rozsáhlé tuzemské populace jelení zvěře, ale také poslední moravské populace tetřívka obecného. O zdejší území se stará divize VLS Lipník nad Bečvou, která celkem spravuje pět honiteb. Libavá je z nich největší. Vedle jelení zvěře jsou zde zastoupeni také mufloni, daňci, srnci či divoká prasata.

VLS se stará o lesy ve středočeských Brdech, Doupovských horách na Karlovarsku, jihočeských Boleticích na Šumavě, severočeském Ralsku, na Libavé i na Drahanské vrchovině. V uplynulých měsících také zde kvůli problémům se suchem a kůrovcem v nich vysadili jejich pracovníci více než 11,5 milionu sazenic.