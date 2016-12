Největší české rypadlo končí. U Horního Jiřetína dojelo na hranici limitů

Rypadlo funguje v dole už 33 let. Kolos oceněný asi na jednu miliardu korun ukrajuje desítky metrů silnou vrstvu hlíny, aby se pak menší stroje dostaly k uhlí. V provozu ho udržuje šest lidí. Kvůli bezpečnosti se musí neustále hlásit řidiči.

Z vrcholu rypadla je výhled jako z 15. patra

Po ukončení provozu stroj pomocí speciálního mechanismu odkráčí na plošinu, kde zůstane stát až do roku 2020. Za čtyři roky by vláda podle svého prohlášení měla znovu přehodnocovat otázku těžebních limitů.

Loni na podzim kabinet odmítl pokračování těžby, protože by se musel zbourat Horní Jiřetín. Zásoby ovšem vláda neodepsala. Kdyby uhlí začalo chybět, může těžbu povolit. Znovu rozjet celý stroj by ale trvalo měsíce, a než by se dostal k uhlí, tak celé roky.