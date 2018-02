Švihlíková: Myslet si, že lidé něco „vyzkoušejí“ a vrátí se k podpoře tradičních stran, je naivní

V souvislosti s prezidentskými volbami se obnovila debata o tom, jak moc je rozdělená Česká republika, vyjádřeno například tím, že Praha volí jinak než zbytek země a podobně. Jenže v záplavě všech možných komentářů a analýz se zapomíná na to, že „problém“ rozdělených zemí není výlučně českou specialitou. To, že hlavní město, hrubě řečeno, volí jinak než zbytek republiky, známe koneckonců i z Rakouska nebo Velké Británie. Fenomén rozdělení nemá tedy moc co do činění se současným (a pokračujícím) prezidentem, ten je prostě českou personifikací tohoto jevu.

Rozdělování má přitom hlubší kořeny, nelze je přičíst čistě ekonomickým problémům. Koneckonců tento aktuální fenomén zasahuje vyspělé země v době, kdy se zrovna ekonomicky daří.

Na jedné straně najdeme ty, kteří se domnívají, že současné uspořádání – v širokém smyslu toho slova, tedy ekonomické i politické – jim prospívá a přejí si, byť třeba s určitými menšími modifikacemi jeho pokračování. Na straně druhé jsou ti, kteří cítí celkovou úzkost ze změn, jejichž dynamiku nevítají, ale která je děsí. Jejich všeobecnou motivací je řád věcí změnit.

Vyhřezlo hned několik krizí najednou

Myslím, že to byla Velká recese, která tento pohyb, toto štěpení rozpohybovala. Přinesla nicméně, jak to už u krizí často bývá, něco velice cenného. Nutnost promýšlet věci jinak. To se týká ekonomických souvislostí, i ekonomie jako vědy. Diskutuje se o tom, co jsou peníze, zpochybňuje se více než kdy jindy ukazatel hrubého domácího produktu (HDP), ale i „zajeté“ ekonomické modely atd.