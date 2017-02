Sociolog: Ústavní zákon o zbraních povzbudí různé polovojenské extremistické spolky

V posledních měsících jsme zažili sérii nápadů, které chtěly změnit Ústavu České republiky. Viděli jsme například návrh na vložení pojmu český národ do ústavy nebo návrh na vyškrtnutí práva na azyl v České republice.

Poslední inovací je nápad ministra vnitra Milana Chovance, aby bylo v ústavě zaručeno právo na držení zbraně. Ministr chce zapojit držitele zbraní do obrany České republiky.

Dnes má v Česku zbrojní pas přes 300 tisíc lidí a drží skoro 830 tisíc zbraní. Zbrojní průkaz může získat občan starší 21 let s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území republiky. Musí projít zdravotní a případně i psychologickou prohlídkou, být bezúhonný a způsobilý k právním úkonům.

V české legislativě je už dnes zakotvena možnost bojovat v případě nutnosti s terorismem. Jedná se o institut krajní nouze, kterým umožňuje odvrátit hrozící nebezpečí. Držitel střelné zbraně ji může použít, pokud jde někomu v bezprostředním okolí o život. Držení zbraní může v budoucnu omezit směrnice Evropské unie týkající se především poloautomatických zbraní. Pokud bude schválena, její implementaci nezastaví ani česká ústava.

Vzpomínka na lidové milice

Zakotvení práva na držení zbraně do ústavy prostě nedává žádný racionální smysl. O to více iracionality z něj vyplývá. Jednou ze základních funkcí státu je zajištění bezpečnosti na svém území. Zajištění vnější bezpečnosti spadá pod ministerstvo obrany. Ta vnitřní pod ministerstvo vnitra. Současný ministr vnitra svým návrhem říká, že nedokáže garantovat bezpečnost občanů na území naší země a lidé by se tedy o sebe měli postarat sami. A to aniž by se u nás cokoliv závažného stalo.

Tento návrh bohužel spíše povzbudí různé paramilitární extremistické spolky, které by chtěly převzít spravedlnost do vlastních rukou. Dnes už je můžeme sledovat třeba na Slovensku nebo v Maďarsku. Ministr vnitra by se měl starat především o zajištění bezpečnosti na území našeho státu a nerozdmýchávat populistickými návrhy strach, pocit ohrožení nebo vyvolávat vzpomínky na lidové milice.