Koho si přidat do facebookových přátel? Vodítkem může být i prach na objektivu fotoaparátu

V roce 2014 podala společnost Facebook žádost o patentování technologie, která využívá údaje z chytrých telefonů k určení, zda se dva lidé mohou vzájemně znát. Její autor, Ben Chen, jeden z inženýrů společnosti, napsal, že není možné zjistit, zda se dva telefony pohybovaly ve stejnou dobu na stejném místě. Nicméně podle údajů z gyroskopu a akcelerometru je možné identifikovat, zda dva lidé stáli proti sobě nebo zda spolu někam šli.

Facebook tvrdí, že tuto technologii nikdy v praxi nevyužil. „V současné době nepoužíváme lokalizaci (pro funkci ‚lidé, které byste mohli znát‘),“ potvrdil serveru Gizmodo mluvčí společnosti. Ta již dříve přiznala, že polohu použila pro doporučování přátel pouze jednou – během krátkého testu v roce 2015.

To však neznamená, že Facebook nepřemýšlel o strategickém využívání metadat uživatelů pro jejich propojování. Některé patenty ukazují důmyslné metody, které zjišťují, zda se zdánlivě cizí lidé v síti mohou navzájem znát.

Přátelé podle prachu nebo škrábanců z objektivů

Jeden z nápadů popisuje techniku, která by spojila dva lidi prostřednictvím dat z kamer spojených s fotografiemi, které uživatelé na své účty nahráli. Lze předpokládat, že se dva lidé znají, jestliže obrázky, které nahráli, mají názvy odpovídající „sérii“, například IMG_4605739.jpg a IMG_4605742. Dalším vodítkem mohly být fotografie, u kterých byly na stejných místech zjištěny škrábance či prach na objektivu – což podle Facebooku naznačuje, že snímky byly pořízeny stejným fotoaparátem.

V praxi by to znamenalo, že všichni lidé, kterým jste poslali fotografie a oni je pak nahráli na Facebook, by se vám následně měli objevit v nabídce „osob, které možná znáte“ a mohli byste si je chtít přidat mezi své přátele.