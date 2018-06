Sexy Dancers po 20 letech rozhoupou Metronome. Hudba obsadí i Prague Islands

Sexy Dancers byli jedním z funkových projektů Romana Holého. Základní muzikantské složení tvořili členové kapel J.A.R. a Illustratosphere s Danem Bártou a Darou Rolins u mikrofonů.

„Ono to tak k tomu zrálo, že jsme si uvědomovali, že jsme před těmi dvaceti lety napsali takový materiál, který by stálo za to si sem tam zahrát. A když jsme v prosinci dostali nabídku, abychom to hráli někde na večírku, tak jsme měli důvod to oprášit a zjistili jsme, že je to krásná zábava,“ uvedl ke comebacku Dan Bárta.

Uskupení vydalo jen jedno album Butcher's On The Road, jejich píseň Slim Jim se ovšem počítá k největším tuzemským hitům devadesátých let. Dan Bárta připomíná ale i další skladby: „Some People je píseň, na kterou jsme s Františkem Brabcem udělali klip v blázinci a která nese určitý informace. A mě osobně baví F. I. U., výčitka starého toreadora svému synovi, má takový španělský náčuch a myslím, že nám jde hrát.“