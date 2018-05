Česká cena za architekturu si pro nominace došla na pohřeb i na pivo

Soutěž vyhlašuje Česká komora architektů. Zapojit se do ní mohou stavby realizované na území Česka v posledních pěti letech, aktuálně tedy v období let 2013 až 2017. Do letošního, třetího ročníku se přihlásilo 145 děl, užší nominace z nich vybrala mezinárodní porota.

Cena chce sloužit k propagaci kvalitní české architektury. Tu hledá všude – mezi velkými komplexy a nákladnými stavbami i drobnými, třeba i dočasnými díly, aniž by je škatulkovala do kategorií. První ročník tak vyhrál liberecký bytový ateliér Zen-houses, o rok později nejvíce zaujal Archeopark Pavlov.

Z třiatřiceti letošních nominací vzniklo díky veřejným investicím jen sedm staveb, ostatní mají soukromého investora. Loni byl přitom poměr vyrovnaný. Vedle staveb se do výběru dostaly také dvě realizace ve veřejném prostoru: obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli a Botanický labyrint, tedy umělecký koncept z devíti set rostlin, který loni ozvláštnil prostranství před Národním divadlem.

Nejvíce realizací z letošního výběru stojí v Praze (osm), pět jich lze najít ve Středočeském kraji, se čtyřmi uspěl Jihomoravský kraj. Mezi autory nominovaných staveb jsou jak zavedená jména, tak mladí talentovaní tvůrci. Ze dvou děl v užším výběru se můžou těšit Stempel & Tesař architekti (díky přestavbě řadového domku v Praze a rekonstrukci mlýna na Slapech) a také ateliér ADR s. r. o., jenž se v předchozím ročníku zařadil mezi finalisty díky proměně Javornické palírny. Tentokrát architekti Petr Kolář a Aleš Lapka zaujali prací na minipivovaru Trautenberk v Malé Úpě a horské boudě Černá voda.

Architektura na výstavách

Nominovaná díla představí Česká komora architektů v regionech. Putovní výstavu jako první uvidí od 13. června zájemci v Centru stavitelského dědictví v Plasech, poté se od začátku července přesune na festival Smetanova Litomyšl, v srpnu pak na Slavonice Fest. Po slavnostním vyhlášení vítěze 19. listopadu se pak Česká cena za architekturu představí v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.