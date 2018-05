Palacha ve filmu provází hudba, umlčí ji jeho čin

Hudbu k filmu Jan Palach komponoval Michal Rataj dva měsíce. Spolupracoval se střihačem, což je postup, který se mu osvědčil už při tvorbě seriálu České století. Kromě hraných snímků o důležitých okamžicích českých dějin se Rataj se Sedláčkem potkal i u série Bohéma o osudech herců barrandovských filmových studií za protektorátu nebo při práci na snímku Rodina je základ státu.

„Za ty roky mezi námi vznikl vztah určité důvěry. Znamená to pro mě velkou svobodu v tom, co nabídnu a jakým způsobem to rezonuje,“ podotýká skladatel.