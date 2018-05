Když do bordelu, tak jedině z lásky

Návštěvník si sám může vybrat, jestli vstoupí do místnosti s názvem Nejtěsnější objetí, Forever You, Láska až za hrob nebo třeba Láska prochází žaludkem. „Nemusí si nutně vybrat to, co by chtěli zažít, ale i třeba to, co by si chtěli vyzkoušet. Tady v bordelu je to relativně bezpečné. Zážitek za pár minut odezní a můžou se vrátit ke svým životům, aniž by se báli, že jim zrovna tenhle druh lásky zničí celý život,“ radí režisér Jakub Čermák.

Láska nad vším vítězí ve Venuši ve Švehlovce jen do 6. května. Všechna představení jsou sice už vyprodaná, nicméně Depresivní děti se chystají vydat s Bordelem L'Amour i na divadelní festivaly.