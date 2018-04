Recenze: Divadlo Letí k závislosti na paměti

Návratů do minulosti dosahuje Den závislosti pomocí nákladné procedury společnosti Minority, díky níž se klienti setkávají se sebou samými i s již neživými blízkými. Výprava Lenky Odvárkové připravila hercům dost malou, zato celkem univerzální místnost s palandami, poličkami a televizními obrazovkami. Několika průchody do zázemí se jeviště stává zabydleným prostorem, co ani na chvíli neosiří.

V časové smyčce s replikanty

Lidské bytosti se střídají s replikanty, původně zážitkové vzpomínky pak s nočními můrami. „Čím jiným je život než sérií chemických impulsů?“ Zvláštní matrix, který se zřejmě odehrává pouze v představě hlavního hrdiny Philipa (Tomáš Měcháček), zaujme převážně fandy žánru.

Méně zkušený divák může časovými smyčkami trochu tápat, ale dlouhá chvíle mu nebude. Navíc story zábavně obohacují popové ikony Whitney Houston, Michael Jackson a David Bowie.

Skutečnost nezmizí, ani když na ni člověk přestane věřit. A opustit vlastní myšlenkovou mapu je značně nebezpečné. Divadlo LETÍ, zaměřující se výhradně na současnou dramatiku, uvede ve VILE Štvanice Den závislosti v druhé premiéře 25. dubna.