Karlštejn v novém: začíná rozsáhlá rekonstrukce, kastelán po 31 letech končí

Karlštejn dostane nové návštěvnické centrum nebo trvalé expozice. Rekonstrukcí projdou jeho inženýrské sítě i zahrady a využívat se začne suterén i sklep. To všechno se odehraje v rámci projektu Karlštejn – klenot české země, který v pondělí slavnostně zahájili památkáři a ministři. Hrad zůstane otevřený, lidé by se ale od příštího roku měli připravit na krátkodobé uzavírky. Hotovo by mělo být do roku 2022.