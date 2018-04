Kynžvartská daguerrotypie: Fotografický unikát na seznamu UNESCO

Podle pražského Národního technického muzea, kde je dnes vzácný obraz vystaven ve vitríně s ochrannou atmosférou, pochází fotografie z doby před oficiálním vyhlášením vynálezu 19. srpna 1839. To znamená, že jde o jednu z deseti nejstarších dochovaných fotografií na světě. Kurátor Rudolf Jung však považuje Kynžvartskou daguerrotypii za nejzdařilejší z nich.

Daguerre při snímání scény nepoužil zrcadla, neboť nápis na štítku u zavěšeného obrazu v pozadí je stranově převrácený. Autor rozeslal přibližně deset kusů těchto světelných obrazů nejvýznamnějším postavám té doby, mezi nimi i kancléři Matternichovi, hraběti z Kynžvartu.

„Panu knížeti věnuje jeho velmi pokorný a oddaný služebník Daguerre,“ napsal vynálezce vlastnoručně na obraz. Metternich pak daguerrotypii zařadil do svého kabinetu kuriozit.

Zachráněný poklad

Poprvé se daguerrotypie dostala do muzea v polovině osmdesátých let, kdy se musel tehdy zavřený zámek kvůli napadení dřevomorkou vyklidit. Podle fotografa Rudolfa Skopce mladšího ale za záchranou jedinečného snímku stál už dříve jeho děda. Historik fotografie Rudolf Skopec našel kolem roku 1960 daugerrotypii na zámku ve špatných podmínkách a po domluvě se zámeckou správou ji pak měl asi patnáct let doma.