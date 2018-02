Jiří Straka provozuje s porcelánem adrenalinový sport

Na porcelánových objektech pracoval výtvarník několik měsíců v Ťing-te-čenu, nazývaném město porcelánu. Keramika se tam vyrábí už přes dva tisíce let. Straka použil i tradiční technologii – malbu kobaltem pod glazurou.

„Maluje se na nevypálený střep, je velmi křehký, takže váza se během malování nemůže držet v rukou. Někdy jsou i velice zdařilé kusy při výpalu znehodnoceny. Je to takový adrenalinový sport, člověk si nemůže být do poslední chvíle jistý výsledkem, ale to tomu také dává přitažlivost,“ popisuje.

Čína fascinovala Jiřího Straku od dětství. V polovině devadesátých let odjel do Pekingu studovat tušovou malbu. Dnes tam žije třináctým rokem.