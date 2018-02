Cenu Vladimíra Boudníka získal jeho přítel Josef Hampl. Za hledání textury univerza

Soutěž a výstava Grafika roku chce upozorňovat na to nejlepší, co se v tuzemsku objevuje v umělecké grafice. Koná se od roku 1994, poslední tři roky pod patronací Nadace Hollar. Letos bylo do Grafiky roku přihlášeno 352 prací, z toho je vystaveno 143 děl a 15 autorských knih.

Ceny letos dostali Jan Měřička, Bronislava Bakule Malá, Adam Líška, Adam Panáček, Lubomír Krupka, Jan Holoubek, Jiří Hanuš, Jiří Kornatovský, Alena Kožená a Martin Štěpánek. Kromě kategorií rozdělených podle formátů či technik má zvláštní kategorii i počítačová grafika.

Nenápadný mistr

Laureát Ceny Vladimíra Boudníka Josef Hampl je autor koláží, malíř, sochař, grafik a tvůrce landartových projektů. Jako autor originální techniky šitých koláží je zastoupen v mnoha zahraničních sbírkách.

Začínal s realistickou malbou a vyzkoušel různé grafické techniky jako je suchá jehla, linoryt nebo dřevořez. Jeho výtvarné směřování ovlivnilo přátelství s Jiřím Kolářem, Bohumilem Hrabalem a především Vladimírem Boudníkem. Podobně jako tento průkopník netradičních postupů, po němž nese cena jméno, se zabýval na přelomu 50. a 60. let strukturální a aktivní grafikou, otiskoval různé reliéfní prvky, často nalezené objekty.