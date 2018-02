Filmová upoutávka týdne: Soderberghovi k natočení filmu postačí mobilní telefon

Video of UNSANE | Official Trailer | In theaters March 23

V roce 2013 Soderbergh prohlásil, že končí s prací na celovečerních filmech. Jenomže taková rozhodnutí nemívají příliš dlouhého trvání, a tak i Soderbergh svůj závazek porušil. Už loni do kin uvedl kriminální komedii Loganovi parťáci, letos je to thriller a horor Unsane. V něm dívka, která je obětí stalkera, hledá pomoc u úřadů, ale místo toho se ocitá proti své vůli na uzavřeném psychiatrickém oddělení a ztrácí jistotu, co je skutečné a co ne.