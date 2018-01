Příčinou úmrtí hudebníka Toma Pettyho bylo neúmyslné předávkování léky

Petty zemřel začátkem října ve věku 66 let. Frontman kapely Heartbreakers skonal týden poté, co dokončil koncertní turné, které označoval za poslední. Podle rodiny v té době trpěl řadou zdravotních problémů, včetně zlomeniny kyčle, a měl předepsáno několik různých léků proti bolesti.

Multiintstrumentalista Petty složil řadu hitových singlů, které dobyly první příčky amerických hitparád, mimo jiné Learning To Fly, Mary Jane's Last Dance či Free Fallin. Vedle více než desítky alb s kapelou vydal Petty rovněž trojici sólových desek a koncem 80. let byl jedním ze členů hvězdné skupiny Traveling Wilburys. Spolu s Bobem Dylanem, Georgem Harrisonem či Royem Orbisonem v letech 1988 a 1990 složili a nahráli dvě alba.

Během své téměř půlstoletí trvající kariéry prodal zpěvák s nezaměnitelným hlasem na 80 milionů nahrávek.