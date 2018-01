Oh Unhappy Day. Zemřel průkopník moderního gospelu Edwin Hawkins

Video of Oh Happy Day - Gospel Legends Volume 2 soloist Edwin Hawkins, Evelyn Turrentine-Agee

Obsahovalo totiž hit Oh Happy Day, původně klasický gospel z osmnáctého století. Svou verzi této skladby později nazpíval Elvis Presley nebo Aretha Franklinová, inspirací se stala pro George Harrisona. A I když Hawkins vydal celkem na tři desítky alb s dalšími úspěšnými skladbami, například písněmi Every Man Wants to Be Free nebo Wonderful, gospel Oh Happy Day nepřekonal.