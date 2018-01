Kultura bez předsudků. ČT představuje nový pořad a webový portál ArtZóna

„Volal mi režisér Jakub Skalický, se kterým jsme před mnoha lety spolupracovali v televizním pořadu Paskvil. Byla to tak skvělá a intenzivní zkušenost, že jsem neváhal ani tentokrát,“ popisuje vznik ArtZóny moderátor pořadu Saša Michailidis. Televizní magazín se bude vysílat každé úterý po pravidelných Událostech v kultuře.

„Vedle zajímavých hostů ve studiu, jakými bude například hned v prvním dílu hudebnice Iva Bittová spolupracující s Jihočeskou filharmonií, nabídne pořad i řadu reportáží,“ komentuje scenáristka projektu Lucie Klímová. „Zabývat se budou aktuálním kulturním a společenským děním, ale i nadčasovými pohledy do studií a ateliérů. Před kamerou se objeví etablovaní a známí tvůrci jako Theodor Pištěk, který letos oslavil pětaosmdesáté narozeniny, ale i zcela nové tváře a talenty.“

„Víme, že mnozí z mladší generace sledují náš obsah spíše on-demand na webu, protože v době televizního vysílání se účastní kulturního dění v terénu, na koncertech a vernisážích. On-line ArtZóna jim proto nabídne široký kulturní servis a přehledně jim představí to, co by si rozhodně neměli nechat ujít, navíc způsobem, na jaký jsou v době sociálních sítí zvyklí,“ říká kreativní producentka Centra dramaturgie nových médií Štěpánka Sunková.

„Také doufáme, že ArtZóna pomůže veřejnosti zpřístupnit i ty oblasti umění, které se na první pohled mohou zdát příliš komplikované a do sebe uzavřené,“ pokračuje Sunková.

Šéfredaktorem portálu je Josef Chuchma, který bude spolupracovat například s Jiřím Flíglem, Alenou Müllerovou, Jiřím Podzimkem, Petrem Vizinou či Martinem Zoulem a řadou dalších. Grafickou podobu stránky připravili designéři ze studia Anymade Petr Cabalka a Filip Nerad.

Žádné předsudky

„Mám za to, že kulturní web, jenž se nespecializuje jen na jednu oblast, u nás chybí. Chceme nabídnout tematickou šíři bez podbízivého obsahu, chceme nabídnout nezávislost a sázíme na multimediální přístup. Dostane se na film a televizi, hudbu populární i vážnou, literaturu a divadlo, na výtvarné umění i tanec. Každá z těchto oblastí bude pokryta slovem i obrazem,“ představuje Chuchma svou vizi webového portálu.