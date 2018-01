Nasolit, zabalit, poslat. Expedice do Indie na fotografiích muzejního preparátora

video Opavské muzeum vystavuje fotografie z expedic do Indie

Borůvkovy indické cesty zachytily desítky barevných diapozitivů. Na expedicích navazoval kontakty se zástupci přírodních parků a sbíral exponáty pro české i slovenské sbírky. V indické přírodě pozoroval především tygry a slony, pro sbírky ho zajímali zejména ptáci, ale i drobní savci.

„Ve spolupráci s odbornými kolegy získal potřebná povolení a byl i schopen odlovit savce pro účely rozvoje muzejní sbírky,“ doplnil kurátor Slezského zemského muzea Pavel Petr. „Spoustu exemplářů naložil do soli, zabalil do balíčku a poslal poštou muzejnímu zoologovi.“ Zásilka se tak někdy do muzea dostala dříve, než se preparátor z cest vrátil.

Desítky tisíc preparátů

Vilém Borůvka vystudoval střední výtvarnou školu, do opavského muzea nastoupil, když mu bylo osmnáct. Zůstal více než šest desítek let. Za dobu svého působení vypreparoval desítky tisíc zvířat. Jeho specialitou byly repreparace. „Neboli záchrana starých preparátů, které se úplně rozeberou a znovu poskládají,“ vysvětlil preparátor Michal Jakubec.