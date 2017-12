V Rudolfinu končí rekordní výstava Krištofa Kintery. Návštěvníky láká vstup zdarma

„Dílo Krištofa Kintery je výjimečné tím, že je velmi komunikativní, je nasměrované k divákům. Je to z toho důvodu, že Krištof není jenom sochař a výtvarník, ale je to také performer, člověk, který má zkušenost s prostředím divadla, scénografie a grafického designu. Mezilidská komunikace je jedním z jeho základních poslání. Není to umění uzavřené do sebe,“ uvažuje nad úspěchem expozice kurátor David Korecký.

Vysokou návštěvnost podpořila také skutečnost, že výstava je díky sponzorovi přístupná zdarma. „Těší nás, že jsme otevřeli galerii širšímu publiku, které běžně do galerie nepřijde, protože nechce obětovat nějaké peníze za vstupné,“ říká Korecký.

Zdarma zase za rok

Volný vstup mohl návštěvnost zvýšit o 25 až 30 procent, odhaduje kurátor. Zájemci chodí na výstavu opakovaně, berou s sebou děti a ušetřené peníze vloží třeba do nákupu katalogu, který se už musel dotisknout.

Spolupráce Galerie Rudolfinum se sponzorem bude pokračovat také v příštím roce. Zdarma bude opět poslední expozice roku, tentokrát půjde o výstavu malíře a sochaře Petra Písaříka.