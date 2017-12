Klip týdne: Poslední Vánoce George Michaela

Profil George Michael

Georgios Kyriacos Panayiotou byl britský zpěvák, skladatel a producent s kyperskými kořeny. V letech 1981 až 1986 působil společně s Andrewem Ridgeleym v popové skupině Wham!, která se proslavila hity jako Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom, I'm Your Man, The Edge of Heaven či Last Christmas. Později se vydal na dráhu sólového zpěváka ovlivněného soulem a rhythm and blues, se skladbami jako Jesus To A Child nebo Fastlove či duetem s Eltonem Johnem Don't Let the Sun Go Down on Me. Za svou kariéru prodal více než 100 milionů hudebních nosičů, získal tři ceny Brit Awards a dvě Grammy.

Jeho život však provázely i skandály. V roce 1998 ho v Los Angeles zatkla policie na veřejných toaletách. Tehdy Michael zveřejnil svou homosexuální orientaci. V roce 2010 byl odsouzen k osmi týdnům vězení za řízení vozu pod vlivem drog, držení marihuany a způsobení nehody.

V druhé dekádě 21. století trpěl opakovaně zdravotními potížemi, několikrát byl hospitalizován. V roce 2011 v rakouské nemocnici s těžkým zápalem plic, když onemocněl uprostřed svého evropského turné. Upadl tehdy i do komatu a lékaři mu museli provést tracheotomii. V roce 2013 v Anglii vypadl z jedoucího auta na dálnici. Další hospitalizaci absolvoval v květnu 2014. V noci z neděle 25. na pondělí 26. prosince 2016 stanice BBC uvedla s odvoláním na zpěvákova vydavatele, že George Michael zemřel ve věku 53 let.

Zdroj: Wikipedia