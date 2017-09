Rabování i IS navzdory. Irácké národní muzeum nezavírá

Iráčanům už teď pomáhá mimo jiné Orientální ústav Akademie věd. Od roku 2015 dokumentuje ohrožené a zničené památky Mosulu a zanáší je do digitální mapy. „Každý si tak může projít Mosul takový, jaký byl před Islámským státem,“ podotýká velvyslanec ČR v Bagdádu Jan Vyčítal. Součástí projektu jsou i 3D modely.

Do sbírek muzea patří několik tisíc vzácných předmětů, které ukazují život starých civilizací: Sumerů, Asyřanů a Babylóňanů. Irácké území mezi řekami Tigris a Eufrat je jednou z kolébek civilizace. „Právě tady v Iráku lidé vůbec poprvé založili vesnice a trvale se usadili,“ připomíná ředitel iráckého Státního úřadu pro památky dědictví Ahmed Kamel Mohammed.

Video of Shrine of Yahya ibn al-Qasim

Národní muzeum stojí v Bagdádu od poloviny dvacátých let minulého století. Během své existence bylo zavřené jen jednou – a to na šest let – krátce po americké invazi. Znovu otevřené veřejnosti je od roku 2009.