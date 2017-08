Za tichem a za mlhou. Fotografka Milena Valušková vystavuje 40 let tvorby

Jejím prvním velkým tématem byl strom jako symbol lidského těla i života. V krajině fotila i různé struktury země. Složitou cestou montáží je pak dávala ve fotokomoře dohromady. „Dá to hodně práce, ale když chtěl člověk vyjádřit hodně vrstev, tak to tehdy ani jinak nešlo,“ už by se prý dnes do tak složité práce nepouštěla. Krásu hledala i v městských periferiích a parcích. Většinou vycházela z domu, až když padla mlha. „Protože mlha zakryje realitu a vidíte dál. Je v ní skryto jakési tajemství,“ vysvětluje.

„Inspiraci pro své fotografie nacházela v dílech takových velikánů, jako byl Josef Sudek nebo Jaromír Funke, ale samozřejmě je její práce v přírodním prostoru originální. Sama se už léta věnuje duchovním naukám, józe a má skutečně velkou empatii,“ říká o tvorbě fotografky kurátorka Štěpánka Bieleszová.