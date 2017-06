Do Darkoviček se vrátí pohřební kočár, na který se místní před 80 lety složili

I když byl kočár díky obyvatelům Darkoviček v dobré stavu, vyměnit se musely některé šrouby, pružina na kolo, opravit je třeba kozlík i socha anděla na střeše. „Vůz byl pokrytý zhruba centimetrovou vrstvou různého prachu, prosyceného skelnou vatou. Tím pádem všechno zlacení a barva utrpěly značné škody,“ vysvětlil restaurátor Martin Polášek.

Léta stání ve stodole nejhůř odnesly čalounění a polstrování. „Kožená podnož je hodně poškozená. A kozlík je potrhaný od mechanického používání a vevnitř sežraný od myší,“ upozorňuje restaurátor.

Složili se na něj všichni

V roce 1936 stál kočár obyvatele Darkoviček 6400 korun, dnes má hodnotu minimálně 100 tisíc. Protože vůz neměl dlouho oficiálního vlastníka, hrozil mu i prodej do některého z muzeí. To se ale obyvatelům Darkoviček nelíbilo. „Je důležité, že kočár je od lidí, že se na něj kdysi dokázali všichni složit. Je jejich a měl by se k nim vrátit zpátky,“ nepochybuje také místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.

Restaurátorskou dílnu opustí kočár 19. srpna. Poté bude převezen do Darkoviček, kde se v nové podobě místním představí během slavností dožínek.