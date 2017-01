Domingo chce proslavit Prahu. Nechá Dona Giovanniho, aby pro ni svedl svět

Herman: Ozvuky premiéry zůstávají ve stěnách

Titulní role Mozartovy opery se stále řadí k těm nejprestižnějším pěveckým úkolům. V pražském případě se v nich představí úspěšní účastníci soutěže Operalia, kterou organizuje právě Domingo. „Původně měli v Praze vystupovat jen vítězové soutěže. Postupně jsem ale dozrál k myšlence, že by bylo správné dát možnost také českým pěvcům a pěvkyním.“

Tuzemští pěvci mají šanci dosáhnout na role Masetta (bas) a Elvíry (soprán). Hudebníci vystoupí na vyvýšeném orchestřišti, aby na ně bylo lépe vidět, což má připomenout, jak vypadala původní premiéra.

„Vrátit se k těmto historickým kořenům, vrátit se do míst, pro která byla tato díla psaná, vrátit se do Stavovského divadla, kde jsou skutečně ve stěnách ozvuky těchto velkých událostí, to je něco, co je mimořádné a unikátní,“ podotkl ministr kultury Daniel Herman.