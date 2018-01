Dočkal se i „ten vzadu“. Ringo Starr získal od královny titul sir

Sedmasedmdesátiletý Starr je jedním ze dvou žijících „brouků“. Jeho kolega Paul McCartney obdržel titul sir už před dvaceti lety. „Je to skvělé! Je to pro mě velká čest a radost dostat takové uznání za mou hudbu a charitativní činnost,“ popsal dojmy Starr. K používání titulu ho bude opravňovat udělení čtvrté třídy Řádu britského impéria – rytíř-komandér (KBE). Členy Řádu britského impéria, tedy první z pěti tříd, se stali všichni členové Beatles už v roce 1965.

Video of The Beatles-If I fell (A Hard Day's Night)

Richard Starkey, který ke svému uměleckému jménu přišel vzhledem k oblibě v prstenech (Ringo) a zkrácením příjmení (Starr), si přízeň fanoušků získával svou bezprostředností a komediálností, kterou uplatnil i ve filmech s Beatles v hlavní roli – Perný den a Help.

U kritiků byl zase zapsán svérázným, ale jednoduchým bubenickým stylem, jímž se významně podílel na zvuku kapely, přestože skladatelsky se příliš nerealizoval. „Vždycky nám pomohl trefit správné tempo a dal písni jasný základ, díky čemuž bylo nahrávání o hodně jednodušší,“ ocenil kdysi jeho přínos dvorní producent Beatles George Martin.

Starr se v kapele v menší míře uplatnil i jako zpěvák. Nazpíval například hity With A Little Help From My Friends, Yellow Submarine nebo Octopus' Garden. Vedle pódií se objevil i v několika filmech, které nebyly spojeny s Beatles, například v Kouzelném Kristiánovi si zahrál po boku Petera Sellerse, ve snímku Sextete mu byli partnery Timothy Dalton či Mae Westová.