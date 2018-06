Průměrná mzda stoupla v prvním čtvrtletí na 30 265 korun

Průměrná mzda vzrostla letos v prvním čtvrtletí meziročně o 8,6 procenta na 30 265 korun. Po očištění o inflaci to představovalo růst 6,6 procenta. Uvedl to ve své zprávě Český statistický úřad. Analytici upozornili, že se jednalo se o nejrychlejší meziroční růst od prvního čtvrtletí roku 2003, tedy za uplynulých patnáct let.