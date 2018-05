Ceny chat a chalup rostou, rodí se nová generace českých chalupářů

Ceny chat a chalup v Česku v posledních letech rostou, loni se meziročně zvýšily o pět až deset procent. Klienti většinou požadují nemovitosti v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny od místa bydliště. Přibývá mladších zájemců ve věku od 30 do 40 let a roste zájem o chalupy, které jsou už vybavené. Vyplývá to z vyjádření zástupců realitních kanceláří.