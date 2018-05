V případě slabší koruny nevylučuje Rusnok rychlejší růst sazeb

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok předpokládá, že koruna v příštích týdnech začne zpevňovat. Řekl to v rozhovoru s agenturou Reuters na konferenci ve Stockholmu. ČNB by podle něj mohla přikročit k rychlejšímu a výraznějšímu zvyšování úrokových sazeb, pokud by koruna po delší dobu zůstala na slabší úrovni, než centrální banka původně předpovídala.